O yönetim 3 kişiyi kurşuna dizdi
Somali'de Mogadişu yönetimine bağlı askeri mahkemenin kararı doğrultusunda, 3 kişinin Eş Şebab üyesi oldukları iddiasıyla kurşuna dizilerek infaz edildiği bildirildi.
Somali'de Mogadişu yönetiminin, El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab üyesi oldukları iddiasıyla 3 kişiyi kurşuna dizerek idam ettiği bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Mogadişu yönetimi bugün sabah saatlerinde başkentte "Eş Şebab üyesi oldukları" gerekçesiyle 3 kişiyi kurşuna dizerek idam etti.
İdam edilen kişilerin gerçekte Eş Şebab ile bağlantıları bulunup bulunmadığı bilinmiyor.
Mogadişu yönetiminin son dönemde birçok kişiyi "Eş Şebab'a üye olma" suçlamasıyla kurşuna dizdiği dikkat çekiyor.
Mogadişu yönetimi, 2022 yılının Mayıs ayında Eş Şebab'a karşı "topyekun bir savaş" başlatmıştı.
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Kaynak: Mepa News