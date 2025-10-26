  • İSTANBUL
O yanardağ patladı! Kül bulutu gökyüzünü kapladı
O yanardağ patladı! Kül bulutu gökyüzünü kapladı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Filipinler’in Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı’nda üç dakika süren bir patlama meydana geldi. 2 kilometreye kadar yükselen kül bulutu çevrede paniğe neden oldu.

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, 24 Ekim'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın 3 dakika sürdüğü kaydedilen açıklamada, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü aktarıldı. Yetkililer, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

