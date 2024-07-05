O virüs en tehlikeli haliyle yayılıyor!

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadarki en tehlikeli varyantının hızla yayıldığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün (Mpox) yeni varyantının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıkladı.

Mevcut salgın cinsel yolla bulaşmayla tetiklendi ancak bu suşun yakın ten tene temasla da geçebileceğine dair kanıtlar var.

Şu anda enfekte olanlar arasında okul çocukları, sağlık çalışanları ve tüm haneler yer alıyor.

Güney Afrika'da salgın şimdiye kadar üç kişiyi öldürdü.

BELİRTİLERİ NELER?

Mpox'un belirtileri başlangıçta oldukça belirsiz: yorgunluk, ağrılar, ateş , baş ağrısı, solunum semptomları ve döküntü.

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Döküntü belirtisi, diğer yaygın viral hastalıklardan daha ayırt edici bir özellik.

Mpox'ta döküntü kaşıntılı ve ağrılı olabilir ve hızla sıvı dolu kabarcıklara dönüşür ve daha sonra kabuk bağlar.

Bu kabarcıklardaki sıvı bulaşıcıdır ve mpox örneğin havlu veya diş fırçası paylaşılarak yayılabilir.

Bazı kişilerde sadece birkaç kabarcık vardır ve vücuttaki yerlerine bağlı olarak bunları görmek zor olabilir. Bazı kişilerde ise hiçbir belirti yoktur .

Mpoks tedavisi esas olarak destekleyici tedavi (dinlenme, sıvı alımı ve ağrı kesici gibi) olsa da, şiddetli mpoks nedeniyle hastaneye kaldırılan kişiler geniş spektrumlu antivirallerle tedavi edilebilir ve daha yakından izlenebilir.

SALGINLARDA ENDİŞE VEREN NE?

Mpox hastalarından alınan eski örnekleri genetik olarak analiz ederek, mpox salgınının Nijerya'da 2016 civarında ivme kazanmaya başladığını biliyoruz.

Gittikçe daha fazla insan mpox'a yakalandı, salgın diğer Afrika ülkelerine sıçradı, Afrika dışına yayıldı ve o zamandan beri 116 ülkede tespit edildi.

Temmuz 2022'de , DSÖ mpox'u uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Salgının başlangıcından bu yana toplam 97 bin 745 kişi enfekte oldu ve 203 kişi öldü. Vakaların çoğu daha az şiddetli klad II varyantları olarak doğrulanmıştı.

O zamandan beri mpox vakalarındaki artışla ilgili birkaç endişe verici gözlem ve keşif yapıldı.

Öncelikle, bilim insanları bunun nedeni konusunda tam olarak emin olmasalar da mpox'un artık insandan insana kolaylıkla yayıldığı belirtiliyor.

İkincisi, bu sürekli iletim nedeniyle daha hızlı mutasyona uğramakta ve klad Ib ve IIb adı verilen iki alt klad (alt varyant) keşfedildi.

Üçüncüsü, enfeksiyonu önlemek için mpox'a özgü lisanslı bir aşı yok; ayrıca virüs nedeniyle çok hastalanabilecek ve ölebilecek klinik olarak savunmasız kişileri tedavi etmek için kullanılabilecek özel antiviral ilaçlar da bulunmuyor.