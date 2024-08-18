O video, elden ele dolaşıyor! İşte Filistin'in şehit çocuklarının yürek dağlayan çağrısı

Akşam gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşmasını değerlendirdi. Hacısalihoğlu, Abbas'ın İsrail'in soykırımcı politikalarını sert bir şekilde eleştirdiğini ve Filistin'in birliğinin önemini vurguladığını belirtti. Heniyye'nin şehit edilmesiyle bu birliğin daha da önem kazandığını ifade eden Hacısalihoğlu, Filistin halkının onurlu direnişine destek çağrısında bulundu. Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas Gazi Mecliste konuştu. Eli kanlı, soykırımcı Netanyahu'nun ABD kongresinde ayakta alkışlarla karşılanan o utanç görüntüleri karşısında dünyaya Filistin'in sesini duyurmak önemliydi.

Ancak asıl çok kıymetli olan İsmail Henniye ile birlikte olunarak, Henniye'nin de konuşmasını yapmasıydı. Asıl planlanan buydu. Ama olmadı. Henniye şehit edilerek, bu çok kıymetli buluşma engellenmiş oldu.

Bu noktada bir kez daha vurgulamak gerekir ki, esas olan Filistin'in ortak hareket etmesidir. Bu sağlanmadan Filistin'in bütünüyle işgalden arınması mümkün değildir. Yıllardır sürdürülen El-Fetih Hamas ayrışmasının artık hiç bir gerekçeyle kabul edilebilir yanı yoktur .

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Batı Şeria- Gazze farklılaşmasının hükmü yoktur. Hamas'ın mukaddes ve onurlu direnişini hiç kimsenin gölgelemeye, karalamaya hakkı yoktur. Filistin devlet başkanın maaşının işgalci İsrail tarafından verilmesinin artık hazmedilebilir yanı yoktur. Hiç bir aktörün Filistin davasını kendi çıkarları için kullanmasının kabul edilecek yanı yoktur.

Yaşanılan acının dozunu, büyüklüğünü uğradıkları zulmün şiddetini, insanın en masum hali çocuk hali en net ortaya koyuyor. Onlar soruyor, sorguluyor. İnsan zannedilenlere sitemini haykırıyor. Çocuklar, bebekler ne uğruna katlediliyor? Nasıl olurda insan olan buna seyirci kalabiliyor? Gazzeli çocuklar sorguluyor, insanlığı sorguluyor. Çevrelerindekilerin, uzaklarınlarındakilerin suskunluklarını, korkaklıklarını, yüreklerinin çoraklaşmasını, zihinlerinin kelepçelenmelerini sorguluyor.

Onlardan birinin videosu yürekleri dağlıyarak, elden ele dolaştı. Yorgunluğu soruluyor ve cevap veriyor; "Sadece ben değil herkes yorgun. Bütün çocuklar bütün gençler yorgun.Yahudiler bize ne yapıyor.Arap devletleri bizi izliyor.Acı çekmemiz onları mutlu mu ediyor? Biz bıktık,usandık. Sen , Ey Arap ! Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çocuklar enkaz altında ölüyor. Elleri kopmuş, bacakları kopmuş, kafası kopmuş.Bunu gören Araplar ve yabancılar, damarlarında nasıl bir kan dolaşıyor? Hangi topraktan yaratıldın? Kendi çocuğunuz ölseydi böyle sesiz kalırmıydınız? Tek bir şey söyleyeceğim , sizi affetmeyeceğim.Dünyada ve ahirette . Rabbimden dünyada ve ahirette sizi affetmemesini isteyeceğim. Size söyleyeceğim son söz bu"

Bu yürek dağlayan sözlerin sonunda aynı çocuk gözyaşlarıyla diyor ki, "hergün ölmeyi diliyorum.Ölüp dinlemek istiyorum artık. Bıktık, acı çekiyoruz."

Bu sözleri duyupta yüreği sızlamayan insanlığını sorgulasın. Çocuk yüreğiyle , en masum haliyle soruyor kuklalara, siyonist, işgalci, sömürgeci emperyalizme ve onun soykırımcı, tereör karakolunun kölesi, kuklası olanlarına, Arap dünyasının teslim olmuş liderlerine soruyor.

ABD'de ırkçılığa karşı mücadele eden bu uğurda canını veren Malcom X demişti ki; ""Bazı ölüler, yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur."

Gazze'nin...Filistin'in Şehit Çocukları, bazı yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşuyorlar...Diyorlar ki; "Korkmayın, biz korkmadık, yılmadık, canınımızı verdik ama vatanımızdan vazgeçmedik, teslim olmadık.Şehitler mertebesine kavuşmanın şerefini taşıyoruz. Siz de şerefinize sahip çıkın.Siyonist çetenin, sömürgeci emperyalizmin kuklası olmaktan vaz geçin.Çıkarın boynunuzdaki kementi.İslam coğrafyasında, siyonist çeteye, sömürgeci emperyalizme hizmet ederek; fitneci, kukla, köle olmanın zilletinden, utancından kurtulun. Korkmayın.Zalimlerden değil, Allah'tan korkun. Utanma duygusunu yitirmeyin."

Birkez daha, bin kez daha biz de haykırarak diyoruz ki; yeryüzüne, insanlığa musallat olan siyonist,işgalci,soykırımcı,terörist çeteye ve onun sömürgeci küresel efendilerine, emperyalizme karşı ayağa kalkın, Gazze'nin mukaddes ve onurlu direnişinin yanında olun,korkmayın, yılmayın...."