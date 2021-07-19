O uyanık CHP’li Kaymakamı da kandırmış

Zekeriya Say İstanbul

Son olarak kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Partililere ve sanatçılara ağır hakaretler ettiğini deşifre ettiğimiz CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya’nın bir rezaleti daha deşifre oldu. CHP’li Buca Belediyesi çalışanları tarafından ‘Gölge Başkan’ olarak anılan ve belediyede kendisine makam odası, makam aracı, makam sekreteri tahsis edilen CHP’li Kaya’nın, “Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü” sıfatıyla Buca Kaymakamına resmi ziyaret gerçekleştirerek büyük bir sahtekârlık örneği sergilediği ortaya çıktı.

Kaymakamlığı da kandırmış

CHP’li Buca Belediyesi’nde çalışanlar tarafından ‘Gölge Başkan’ olarak adlandırılan Çağdaş Kaya’nın ortaya koyduğu usulsüzlüklere kimse dur demiyor. Buca Belediyesi’nde kendisine makam aracı, makam odası ve makam sekreteri tahsis edilen ve kendisini “Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü” olarak tanıtıp ilçede gerçekleşen etkinliklere belediyeyi temsilen katılan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya’nın Buca Kaymakamını da kandırdığı belirlendi. 5 Temmuz tarihinde Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’i makamında ziyaret eden CHP’li Kaya’nın, kendisini “Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü” olarak tanıttığı belirlendi. Skandal, Buca Kaymakamlığının resmi web sayfasından söz konusu ziyaretin görsellerini yayınlamasıyla ortaya çıktı. CHP’li Kaya’nın, Buca’da devletin en yetkili ismi konumundaki kaymakamı, sahte bir makamla ziyaret etmesi, siyasi aymazlık olarak yorumlandı.

Tepki çeken paylaşımlar

Akit, 15 Temmuz’da “Gölge Başkan’dan alçak paylaşımlar” başlığıyla yayımlanan haberinde, CHP’li Çağdaş Kaya’nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Partililere ve sanatçılara ağır hakaretler ettiğini belgelemişti. Kaya, skandal paylaşımlarında Türk Polisine dil uzatmaktan da geri durmamıştı. Tüm bu çirkinliklerini deşifre ettiğimiz CHP’li Kaya, belediye personelinin haberleri okumasına engel olmak için gazetemiz Akit’in web sayfasına ve sosyal medya hesaplarına belediyenin bilgisayarlarından erişim engeli getirtmişti.

Bakanlığın harekete geçmesi bekleniyor

Öte yandan, İzmir merkezli bazı haber siteleri hâlihazırda o makamı gayrı resmi şekilde işgal eden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya’nın istisnai memur kadrosuna alınarak Özel Kalem Müdürlüğü’ne açıktan atanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptığını duyurmuştu. Kaya’nın peş peşe patlak veren skandallarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın söz konusu başvuruya ne cevap vereceği merak konusu oldu.

