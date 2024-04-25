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Kadın - Aile O unutulmaz bir lezzet: Çok fazla karpuz yemek doğru mudur? Sağlığa zararlı mı? Ortaya çıktı
Kadın - Aile

O unutulmaz bir lezzet: Çok fazla karpuz yemek doğru mudur? Sağlığa zararlı mı? Ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 19:38:00 - 2024-04-25 19:40:13
O unutulmaz bir lezzet: Çok fazla karpuz yemek doğru mudur? Sağlığa zararlı mı? Ortaya çıktı

Son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde gerçek ortaya çıktı! su açısından zengin olmasına rağmen aşırı karpuz tüketiminin hayati tehlike oluşturabileceğini gösteriyor.

New Atlas web sitesi, üç ayrı çalışmanın karpuzun yüksek potasyum içeriğinin kronik böbrek hastalığı olan hastalar için ölüm riskini ikiye katlayabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kronik böbrek hastalığı, böbreğin kanı filtreleme yeteneğini etkileyen durumları kapsar. Ancak bu hastalığı taşıyan her 10 kişiden 9'u, ileri evrelerde teşhis edildiği için durumlarının farkında değil.

Kanda potasyum düzeyi genellikle 3,6 ile 5,2 mmol/L arasındadır. Ancak kronik hiperkalemisi olan kişiler yüksek seviyelere rağmen semptom göstermeyebilirler.

Potasyum, karpuz, kuru kayısı, şeftali, kuru üzüm ve portakal suyu gibi birçok meyvede bulunur. Muz, potasyum açısından en zengin meyve olarak kabul edilir ve ayrıca patates, ıspanak, domates ve karnabaharda da bulunur.

2023 yılında Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin yiyeceklerden aldıkları potasyum miktarını günde en az 3.510 mg'a çıkarmaları gerektiğini tavsiye etti. Ancak yüksek potasyum seviyelerinin yaşamı tehdit edebileceği konusunda dikkatli olunması gerekiyor.
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Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bir dilim karpuzun 320 mg potasyum içerdiğini, 40 cm'lik bir dilimin içeriğinin ise 5060 mg'a ulaşabileceğini dikkate almak gerektiği sonucuna vardı.

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