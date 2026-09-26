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Dünya Şehit edilen kardeşinin mezarını ziyaret ederken şehit edildi!
Dünya

Şehit edilen kardeşinin mezarını ziyaret ederken şehit edildi!

Yeniakit Publisher
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Şehit edilen kardeşinin mezarını ziyaret ederken şehit edildi!

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir mezarlıkta kardeşinin kabrini ziyaret eden 36 yaşındaki İbrahim Fevzi Muhsin, siyonist rejime ait insansız hava aracından atılan füzeyle şehit edildi. İbrahim'in de şehadetiyle ailesi savaşta 5 evladını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir mezarlıkta kardeşinin kabrini ziyaret eden 36 yaşındaki İbrahim Fevzi Muhsin, siyonist rejime ait insansız hava aracından atılan füzeyle şehit edildi. İbrahim'in de şehadetiyle ailesi savaşta 5 evladını kaybetti.

Gazze'de savaşın acı yüzü, bir Filistinlinin kardeşinin mezarı başında şehit edilmesiyle bir kez daha ortaya çıktı.

36 yaşındaki İbrahim Fevzi Muhsin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki es-Sevarha Mezarlığı'nda, yaklaşık iki yıl önce şehit edilen kardeşi Halil'in kabrini ziyaret ettiği sırada siyonist rejime ait bir İHA'nın doğrudan hedefi oldu.

Yerel ve sağlık kaynaklarının aktardığına göre İbrahim, kardeşinin mezarı başında bulunduğu sırada düzenlenen saldırıda olay yerinde şehit edildi.

Ancak İbrahim'in hikayesi burada bitmedi. Şehadetiyle birlikte Muhsin ailesinin savaşta kaybettiği evlatlarının sayısı 5'e yükseldi.

 

Ailenin İbrahim'den önce 4 evladı daha siyonist saldırılarda şehit olmuştu:

40 yaşındaki İsmail 7 Ekim 2023'te, 32 yaşındaki Muhammed 12 Kasım 2023'te, 37 yaşındaki Halil 11 Mayıs 2024'te Deyr el-Belah'ta, 28 yaşındaki Yusuf ise 6 Temmuz 2024'te Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

Böylece İbrahim, savaş boyunca dört kardeşini kaybeden ailesinin beşinci şehidi oldu. Üstelik o, kardeşlerinden birinin mezarını ziyaret ederken aynı saldırıların hedefi haline geldi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yaklaşık 74 bin Filistinlinin şehit olduğu, 175 bine yakın kişinin yaralandığı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip edildiği bildiriliyor.

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