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O ülkeye vize muafiyeti

Letonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 03:24:00 -
O ülkeye vize muafiyeti

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı. Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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