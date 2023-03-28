O ülke, Türkiye'ye 2.3 ton kokain taşıyan gemiye el koydu

Yetkililere göre, uyuşturucu çetelerinin gittikçe daha sık kullandıkları bir deniz rotası üzerinde el koyulan kokain, seramik kaplama yüklü kargo gemisindeki konteynerlara gizlenmiş.

Polis, operasyonun Peru'nun en büyük limanı El Callao'da gerçekleştiğini söyledi.

El Callao polis şefi Albay Luis Angel Bolanos, uyuşturucu kaçakçılığının çoğunlukla Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa'ya yapıldığını belirterek, "Bu, kargonun Peru limanlarında olduğu ve nihai varış yerinin Türkiye olduğunu bildiğimiz ilk olay." dedi.

Uyuşturucuyu basına sergileyen yetkililer, ele geçirilen kokainin değerinin "en az 20 milyon dolar" olduğunu aktardı.

Reuters'a göre Peru'da geçen yıl 86.4 ton uyuşturucu ve diğer yasa dışı madde ele geçirdi.

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Birleşmiş Milletler'e göre Peru ve Kolombiya, kokainin dünya çapındaki en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

Kaynak: Euronews, Reuters