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Dünya O ülkenin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Dünya

O ülkenin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Haziran-1 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 adet artışla 595'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 09:57:00 -
O ülkenin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 219 adet arttı.

Perşembe gününü 109,03 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 111,48 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 108,46 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 105,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Yorumlar

ahmet

bakın haneri hep beraber okuyoruz,ne diyor kuyu sayısı artmış,asıl petrol üreten arabistan topraklarında ve ülkelerdede üretimde hiçbir azalma,kayıp söz konusu değilken,dünyada kovid fitnesi bahanesiyle fiyatları nasılda uçurdular,işte bu haber bile kovidin nasıl hain projenin başlangıcı olduğunu anlamamıza yeter,üretim tam kapasiteyken,bu zamlar nedir yahu?dünyada gıdada bol,raflar tıka basa ürün dolu lakin bir zam furyası aralıksız devam ediyor ALLAH c.c.bizi uyandırsın,bu hainlikleri yapanlarıda en ağır şekilde cezalandırsın...
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