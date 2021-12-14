O ülkenin gemisi Karadeniz’e girdi! Rusya’dan son dakika açıklaması
Rusya Savunma Bakanlığı son dakika açıklaması olarak ‘Karadeniz'e giren Fransız gemisini izlemeye aldık’ dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren Fransa donanmasına ait "Auvergne" adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa donanmasına ait ve güdümlü füzelerle donatılmış geminin, Karadeniz'e girdiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Auvergne fırkateyninin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.