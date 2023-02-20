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Ekonomi 'O ülkenin enerji talebi Avrupa'yı zora sokacak!'
Ekonomi

'O ülkenin enerji talebi Avrupa'yı zora sokacak!'

IEA Başkanı Fatih Birol, piyasaya göreceli olarak daha az yeni sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gelirken Çin'in tüketiminin bu yıl artmaya başlaması nedeniyle önümüzdeki kış olası enerji kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 09:25:00 -
'O ülkenin enerji talebi Avrupa'yı zora sokacak!'

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Reuters'e verdiği demeçte, Avrupa hükümetlerinin geçen yıl enerji tedarikini sağlamak için Rus gazının boru hattı teslimatlarının yerini alacak daha fazla LNG terminali inşa etmek gibi birçok doğru karar aldığını söyledi.

Ancak, Çin'deki ekonomik zayıflığın orada 40 yıldır tüketimde ilk düşüşe yol açarken, ılıman geçen kışın talebini azaltmasıyla da Avrupa'nın şanslı olduğunu belirtti.

Birol, "Bu kış için sorunun geçiştirildiğini söylemek doğru olur. Son dakika sürprizleri olmazsa, belki ufak tefek birkaç hasarla atlatırız. Ama soru şu ki... gelecek kış ne olacak?" dedi.

Bu yıl 23 milyar metreküp (bcm) daha LNG'nin beklendiğini söyleyen Birol, pandemi kısıtlamaları hafifledikçe ekonomik üretimde yalnızca küçük bir artış olsa bile Çin'in gazın fazladan %80'ini muhtemelen alacağını sözlerine ekledi.

Birol, "Yeterince LNG ithalat terminalimiz olmasına rağmen, ithal edecek yeterli gaz olmayabilir. Bu nedenle önümüzdeki kış Avrupa için kolay olmayacak" dedi ve bunun muhtemelen fiyatları yeniden yukarı çekeceğini kaydetti.
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