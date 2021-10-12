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Dünya O ülkenin doğusu karıştı! Ayrılıkçılar 20 kişiyi kaçırdı
Dünya

O ülkenin doğusu karıştı! Ayrılıkçılar 20 kişiyi kaçırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde köye saldıran ayrılıkçı grubun 20 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:34:00 -
O ülkenin doğusu karıştı! Ayrılıkçılar 20 kişiyi kaçırdı

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Fizi bölgesinde bulunan Munguli köyüne "Mai Mai Kata Katanga" grubu üyeleri saldırı düzenledi.

İsyancı grup 7’si çocuk 20 kişiyi kaçırarak bölgeden uzaklaştı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık fidye için insan kaçırıyor.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

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