O ülkenin Dışişleri Bakanı'ndan şaşırtan açıklama

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliği görüşmelerine ara verilmesi gerektiğini söyledi. Haavisto, İsveç'te yaşanan Türkiye ve İslam karşıtı alçak eylemler sonrası ortamın gerildiğini belirterek, 'Sakinleşince görüşmek gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

'BİRKAÇ HAFTA ARA VERELİM'

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelerin gergin süreçte olumlu bir şekilde ilerleyemeyeceğini düşündüğünü belirtti, 'Birkaç hafta görüşmelere ara verelim.' dedi.

NATO üyeliği umudunu sürdüren Fin Bakan, 'Sakinleşince görüşelim. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Ancak Türkiye'de yaklaşan bir seçim var ve telaşlı bir hava var. Ben NATO üyeliği sürecinin devam edeceğini düşünüyorum.' dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, İspanya'da 3'lü zirve gerçekleştirmiş, iki ülkenin NATO'ya girebilmesi için bir mutabakat yapılmıştı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya birkaç maddeyi şart sunmuş, bunları yerine getirmeleri halinde üyeliğe onay vereceğini söylemişti. O şartların arasında en önemlisi, iki ülkenin terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'ye gerekli mesafenin konulması istenmişti. Ayrıca ülkedeki terör suçlularının iadesi de talep edilmişti. Aradan geçen sürede Finlandiya, İsveç'e göre daha ılımlı bir ortam yarattı. Ancak İsveç, terör örgütü eylemlerine müsaade etti. Sık sık PKK yandaşları Türkiye ve Erdoğan karşıtı eylemler gerçekleşti. Son olarak polis korumasında İslam'a alçak bir saldırı yapıldı ve Kur'an-ı Kerim Türkiye Büyükelçiliği önünde yakıldı. Bu olay sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece Kabine Toplantısı sonrası resti çekti ve İsveç'e kapıları kapattı.