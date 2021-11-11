O ülkenin devlet başkanı AB’yi tehdit etti: Gaz akışınızı keseriz!

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle ilişkilerinin gergin olduğu AB’ye, ülkesine yeni yaptırımlar uygulama kararı almadan önce düşünmeyi tavsiye etti. Belarus lideri, yeni yaptırım kararları alınması hâlinde kendilerinin de avrupa’ya doğalgaz akışını durdurabilecekleri uyarısında bulundu.

Sputnik'in aktardığı habere göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırında toplanan göçmenlerin AB topraklarına girmesine izin verilmeyişi nedeniyle yaşanan gerilim hakkında bir hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, “Polonya bizi sınırı kapatmakla korkutmaya çalışıyor. Lütfen kapatın, göreceksiniz siz sınırı kapatınca sınıra giden sığınmacıların sayısı azalmayacak. Mesele bu değil” dedi.

"Hiçbir şeyden geri durmamalıyız"

Belarus lideri şöyle devam etti: “Ya biz de belarus üstünden transiti (doğalgaz akışı) kapatırsak? Ukrayna üstünden de gaz alamazsınız, orada da Rusya sınırı kapalı. Baltıklar üstünden (gaz almanızın) yolu yok. Polonyalılar ile almanlar için (gaz vanalarını) kapatırsak ne olur? Egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı korurken bizi hiçbir şeyden geri durmamalıyız.”

Belarus üstünden, Yamal-Avrupa isimli doğalgaz boru hattı geçiyor. Rus gazını Avrupa ülkelerine taşıyan bu boru hattından doğalgaz tedariki son zamanlarda artmış durumda.