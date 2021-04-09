O ülkelerde internet üzerinden sahte negatif korona test belgelerinin satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin sadece negatif korona test belgeleriyle mümkün olması, sahtecileri harekete geçirdi. Buna göre illegal satıcıların, sahte negatif koronavirüs test belgeleri bastırdığını ve bunları internet üzerinden satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Bu tarz belgeler daha dikkatli kontrol edilecek

Söz konusu sahte negatif test sonuçlarının bir labortuarın mühür ve adresiyle oluşturulduğu belirtildi. Polisin ise gelecek dönemde bu tarz belgeleri daha dikkatli kontrol edeceği ve bunlardan internet üzerinden satışa sunan sahtecileri sorumlu tutacağı ifade edildi.

“Birçok kez sahte test belgelerine denk geliyoruz”

Öte yandan Almanya’da da havalimanlarında son dönemlerde ülkeye girişlerde birçok kez sahte test belgelerine rastlandığı ifade edildi. Alman polisinden yapılan açıklamada, “Sınırdaki kontrollerle birlikte birçok kez sahte test belgelerine denk geliyoruz. Belgelerde tam olarak neye dikkat etmemiz gerektiğini ve hangi noktaların sahtecilik göstergesi olduğunu biliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bu kişilerle alakalı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.