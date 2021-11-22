  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkeden tuhaf yatırım: Bitcoin şehri kuruyor!
Dünya

O ülkeden tuhaf yatırım: Bitcoin şehri kuruyor!

Güven konusunda bir çok şüphe barındıran kripto para piyasasında enteresan gelişmeler oluyor. Dünyada Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olan El Salvador, çılgın bir karar aldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede ““Bitcoin City” adında yeni bir şehir kuracaklarını duyurdu. Şehrin ise ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:51:00 -
O ülkeden tuhaf yatırım: Bitcoin şehri kuruyor!

Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador’dan çılgın bir hamle geldi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelir, mülk ve sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak bir Bitcoin şehri inşa edeceklerini söyledi.

Bitcoin şehri kurulma aşamasında

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün düzenlediği Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında dairesel şekilde “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu. Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City’nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tuğrul

Yanardap patladı yandı bitti gül oldu, şeytan aldı götürdü.Bre bitcoin salakları ne salaklarsınız siz...Cümle alem manyak olduğunuzu keşfetmiş bre salaklar.
  • Yanıtla
Sevilay Yılman ile Bengisu Karaca'dan 'yuh' dedirten 'kiraz zammı' yorumu!
Medya

Sevilay Yılman ile Bengisu Karaca'dan 'yuh' dedirten 'kiraz zammı' yorumu!

Habertürk TV canlı yayınında ekonomi üzerinden iktidarı hedef alan Sevilay Yılman, fırsatçı ev sahiplerini destekleyerek, "Zam yapmakta hakl..
TFF'ye gidiyorlar! Galatasaray'dan hakeme tepki
Spor

TFF'ye gidiyorlar! Galatasaray'dan hakeme tepki

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün Nef Stadı'nda çok kötü ve art niyetli bir hakem performansı vardı" ifadelerini kullandı. Elmas ayrıc..
İsrail zulmünü böyle izlediler!
Dünya

İsrail zulmünü böyle izlediler!

Filistinli çocuklar, evlerinin işgalci terörist İsrail tarafından yıkılışını gözyaşları içinde izledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay