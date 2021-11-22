O ülkeden tuhaf yatırım: Bitcoin şehri kuruyor!

Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador’dan çılgın bir hamle geldi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelir, mülk ve sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak bir Bitcoin şehri inşa edeceklerini söyledi.

Bitcoin şehri kurulma aşamasında

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün düzenlediği Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında dairesel şekilde “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu. Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City’nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.