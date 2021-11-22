O ülkeden tuhaf yatırım: Bitcoin şehri kuruyor!
Güven konusunda bir çok şüphe barındıran kripto para piyasasında enteresan gelişmeler oluyor. Dünyada Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olan El Salvador, çılgın bir karar aldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede ““Bitcoin City” adında yeni bir şehir kuracaklarını duyurdu. Şehrin ise ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını açıkladı.
Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador’dan çılgın bir hamle geldi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelir, mülk ve sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak bir Bitcoin şehri inşa edeceklerini söyledi.
Bitcoin şehri kurulma aşamasında
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün düzenlediği Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında dairesel şekilde “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu. Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City’nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.