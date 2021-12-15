O ülkeden tepki: Filistinliler bu fotoğrafı asla unutmaz

Siyonist İsrail ve bazı Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma sürerken, İran, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i ağırlayan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sert dille eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, “gayrimeşru rejim” olarak nitelediği İsrail'in başbakanını ağırlayan BAE'nin Filistinlilere ihanet ettiğini savundu.

Filistinlilerin bunu asla unutmayacağını kaydeden İranlı yetkili, “70 yılı aşkın süredir Arap ve İslam ülkelerinde güvensizliğin, gerilimin ve savaş kışkırtıcılığının nedeni olan gayrimeşru rejimin başbakanının kabul edilmesi Filistin ve bölge halkının ve tüm özgürlük savaşçılarının tarihsel hafızasına kazınacak” dedi.

BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail başbakanı olan Bennett, önceki gün Abu Dabi’de BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmüştü. Görüşmede gündemde İran'ın da yer aldığı bildirilmişti.