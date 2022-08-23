  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O ülkeden tehlikeli hamle... Türkiye'ye karşı İsrail'den demir kubbe satın aldılar!
Gündem

O ülkeden tehlikeli hamle... Türkiye'ye karşı İsrail'den demir kubbe satın aldılar!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi alacağı belirtildi. Yunan basınında yer alan haberde, sistemin "Türkiye'den gelen tehdide karşı" kullanılacağı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 09:29:00 -
O ülkeden tehlikeli hamle... Türkiye'ye karşı İsrail'den demir kubbe satın aldılar!

Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Kathimerini'de yer alan habere göre, İsrail ile Güney Kıbrıs arasında Demir Kubbe hava savunma sisteminin satışı için anlaşma imzalandı. Gazete, Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı'nın, "hükümetin Demir Kubbe'yi satın alma kararının uygulanmaya başladığını" duyurduğunu belirtti.

İsrail ile Güney Kıbrıs arasında Demir Kubbe müzakereleri, Rum Korgeneral Dimokritos Zervakis'in 2021 yılında İsrail'i ziyaretiyle başlamıştı.

Anlaşmanın detayları belli değil

Haberde anlaşmanın detaylarına ilişkin ise hiçbir bilgi verilmedi. İsrail'den kaç bataryanın alınacağı, ne zaman teslim edileceği ve nereye yerleştirileceği muamma.

İsrail basını da konuyu doğruladı

Konuyla alakalı Jerusalem Post gazetesi ise, İsrail Savunma Bakanlığı'nın anlaşmaya dair sorularını cevapsız bıraktığını belirtti. Kathimerini'den alıntı yapan Jerusalem Post, Demir Kubbe'nin; Türk S/İHA'larına karşı kullanılabilecek ideal hava savunma sistemi olduğunu kaydetti.

"Türkiye'den gelen tehdide karşı kullanılacak"

Kathimerini, sistemin "Türkiye'de gelen tehdide karşı alındığı" belirtirken, 70 kilometre menzili olan Demir Kubbe'nin adanın tamamını koruyacağı kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23