O ülkeden tehdit gibi uyarı: Her an savaşa dönüşebilir!

Belarus haber ajansı Belta, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun son haftalarda tansiyonun arttığı AB-Belarus ilişkileri ile ilgili açıklamalarını kamuoyuna duyurdu.

Lukaşenko, "Biz Polonya ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz, bu sorun savaşa dönüşebilir. Belarus, Avrupa Birliği’nden sınırda kalan 2000 mülteciyi kabul edip etmemeleri ile ilgili yanıtı bekliyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin Minsk yönetimiyle iletişim kurmaktan kaçındığını dile getiren Lukaşenko, Polonya'nın iki ülke arasındaki demiryolunu kapatma tehdidi ile ilgili de, "Bu plan geri tepebilir. Zira öyle bir durumda trenler Ukrayna'nın Donbass bölgesinden geçmek zorunda kalır" dedi.