O ülkeden şok "Türkiye" açıklaması! "Ölümüne dakikalar kalan vatandaşlarımız var!"

İsrail’in İran’ın olası misilleme saldırıları nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik “Derhal ülkeden ayrılın” uyarıları sürüyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi.

İsrail, İran’ın olası intikam saldırıları nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısını sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran'ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, pazartesi günü yaptığı açıklamada “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul’a ve Türkiye’ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul’daysanız derhal İsrail’e dönün, İstanbul’a uçuş planınız varsa iptal edin” demişti.

Bugün de İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’dan benzer bir uyarı geldi. İran’ın hafta sonu boyunca Yahudi devletinin vatandaşlarını hedef alan saldırılar planladığını söyledi.

Güçlü bir şekilde yanıt veririz

İsrailli üst düzey yetkililer son olarak Türkiye’de tatillerini sürdüren İsraillileri “Ülkeden hemen ayrılamıyorsanız kendinizi otel odanıza kilitleyin” diye uyarmıştı. Gentz bu uyarıyı hatırlatarak, “Türkiye’deki tüm İsraillileri güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaya çağırıyorum” dedi.

Gentz, “İsrail, İran’ın saldırı düzenleme girişimlerini engellemek için çalışıyor ve İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırlanıyor” dedi.

Öte yandan, dün gece, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrail’in Mossad casus teşkilatı ve Türk istihbarat servislerinin iş birliği sayesinde geçtiğimiz günlerde bir saldırıyı engellediğini öne sürdü. Haberde ayrıntılar yer almazken, olayın İstanbul’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

"Ölümlerine dakikalar var"

İsmi açıklanmayan bir savunma yetkilisi de dün akşam Channel 13 yayınına bağlanarak, ‘Ölümüne dakikalar kalan İsrailli vatandaşlar var ve bu durumun farkında değiller. Saldırı olmadığı için rahat nefes alabildiğimiz bir gün…” dedi.

Yetkili, son günlerde İsraillilere yönelik tehdidin arttığını söylerken, yüksek alarmın en az birkaç gün daha kalacağı konusunda uyardı.

İsrailli yetkili, üst düzey İsrail savunma yetkililerinin tehdidin ortasında Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve İsrail ve Türk istihbaratı arasındaki koordinasyonun “olağanüstü” olduğunu da sözlerine ekledi.

Tehdit hâlâ bitmedi

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak da İsrail merkezli Kan kamu yayın kuruluşuna verdiği demeçte, “Tehdit hâlâ bitmedi. İsraillileri öldürmeye yönelik girişimler hâlâ sürüyor.” dedi.

İsrail merkezli yayın kuruluşu Kanal 12, İran raporlarına atıfta bulunarak, geçen gün Türkiye’nin bir İran yolcu uçağının İstanbul’da yakıt ikmali yapmasını engellediğini ve İran’ın kendi topraklarındaki eylemlerine ilişkin açık bir uyarı olarak bir başkasının üst uçuş onayını dokuz saat geciktirdiğini söyledi.

Talimatlar yayınladı

Şu anda Türkiye’de 2 bin İsrailli olduğuna inanılıyor. Dün, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye’deki İsraillilere, otel odalarının kapılarını kimseye açmamalarını, seyahat planlarını sosyal medyada paylaşmamalarını da söyleyen talimatlar yayınladı.

Türkiye’deki İranlı terör hücrelerinin bu hafta sonunda İstanbul’daki İsraillilere saldıracağı yönünde “somut kanıtlar” olduğunu öne süren yetkililer, İran’ın Türkiye’deki mensuplarına “İsraillilere gördükleri yerde bedeli ne olursa olsun saldırı düzenleme” talimatı verdiğini söyledi.

Türkiye tepki göstermişti

İsrail'in Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı ise, “Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır” açıklaması yapmıştı.