O ülkeden M-346FA tedarikine onay geldi: Şirketiyle resmen anlaştı! M-346 gelişmiş jet uçağı alacaklar

Nijerya, 24 adet M-346FA Hafif Taarruz Uçağı satın aldığını resmen teyit etti. Nijerya’nın M-346FA’ya olan ilgisi bir süredir biliniyordu.

Nijerya’nın Leonardo M-346FA’ya (Fighter Attack) olan ilgisi bir sır değil: hiçbir zaman resmi olarak teyit edilmemiş olsa da, Sahra Altı Afrika ülkesinin M-346 gelişmiş jet eğitim uçağının “hafif muharebe” versiyonunun yeni müşterisi olacağına dair haberler birkaç yıldır ortalıkta dolaşıyordu.

Sonunda Nijerya Hava Kuvvetleri’nin (NAF), iki tam filoyu donatmak üzere 24 adet M-346FA uçağı alacağına dair resmi teyit, Nijerya Cumhurbaşkanlığı’ndan geldi.

The Aviationist’e göre; M-346’nın çok rollü versiyonu ilk kez 2016 yılında Farnborough Uluslararası Hava Fuarında tanıtılmıştı. Uçağa; taktik destek ve hava savunması için taktik veri bağlantısı, öz savunma sistemi, keşif ve hedefleme podları ve geniş bir mühimmat dizisi de dahil olmak üzere çok çeşitli sistem ve sensörleri entegre edilebilmektedir.

Leonardo M-346FA

Uçak, Leonardo tarafından geliştirilen ve M-346FA için optimize edilen çok modlu Grifo-M-346 radarı ile donatılmıştır. M-346FA ayrıca bir pasif savunma sistemi (DASS – Defensive Aids Sub-System), entegre iletişim sistemi ve taktik veri bağlantısı (TDL) ile donatılmıştır. M-346FA’ya; havadan havaya ve havadan karaya mühimmatlar (kızılötesi, radar ve/veya lazer/GPS güdümlü mühimmatlar gibi), silah podları ve Kaska Monte Ekranlar (HMD) ile entegre keşif ve hedefleme podları dahil olmak üzere farklı türde silahlar ve harici yükler entegre edilebiliyor.

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Entegre edilen veya entegrasyon için test edilen silahlar arasında; IRIS-T ve AIM-9 havadan havaya füzeler, 12.7 mm top podu, GBU-12 ve GBU-49 lazer güdümlü bombalar, JDAM’ler, Brimstone ve Marte ER, Minyatür Bombalar ve RecceLite Keşif Podu bulunmaktadır.

savunmasanayist'e göre: M-346FA halihazırda Türkmen Hava Kuvvetleri’nde hizmet vermektedir. 2020 yılında İtalyan Senatosu, Türkmenistan’ın dört adet M-346FA ve iki adet M-346FT (Jet Eğitim Uçağı) siparişi verdiğini açıkladı. Türkmenistan devlet medyası tarafından Ağustos 2021’de yayınlanan video görüntülerinde, “01” ve “02” numaralı harici yakıt tanklarının yanı sıra dört kısa menzilli havadan havaya füzeyle uçan iki M-346FA görüldü.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, pazarda M-346FA’nın rakibi olacaktır.

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