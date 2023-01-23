O ülkeden flaş açıklama: Avrupa ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz

Fas Meclisi, Avrupa Parlamentosu'yla (AP) ilişkilerini gözden geçirme ve kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutma kararı aldı.

AP'nin, 19 Ocak'ta Fas'taki insan hakları ihlalleriyle ilgili kabul ettiği karar tasarısıyla ilgili Meclis'te olağanüstü oturum düzenlendi.

Oturumun ardından Fas Meclisi'nin her iki kanadı adına yapılan açıklamada, AP'nin, taraflar arasında işbirliği ve güven esaslarını baltaladığı savunuldu.

Fas'ın çıkarları ve imajını zedeleme çalışmalarının kınandığı açıklamada, "AP'nin kararı, yetki sınırlarının kabul edilemez bir şekilde aşılması ve ülkelerin egemenliğine bir tecavüzdür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Meclis'in bugünden itibaren, AP ile ilişkilerini gözden geçirmeye ve uygun ve kesin kararlar almak için bu ilişkileri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutmaya karar verdiği aktarıldı.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Bloğu Başkanı Abdullah Buvanu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas'taki basın ve ifade özgürlüğünün ülkenin iç meselesi olduğunu belirtti.

Buvanu, dışarıdan gelen ve Fas'a yönelik şantaj içeren kararların reddedildiğini kaydetti.

Faslı partilerden AP'ye tepki

Fas'ta 3 parti, AP'nin, Fas'taki insan hakları ihlalleriyle ilgili kabul ettiği karar tasarısına tepki gösterdi.

İstiklal Partisi Meclis Bloğu Başkanı Nureddin Mudyan, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada AP'nin kararını "Fas'ın içişlerine bariz müdahale" olarak değerlendirdi.

Kararı "başarısız bir vekalet savaşı veren AP'nin şantajcı uygulamaları" olarak nitelendiren Mudyan, bu durumun Fas'ın maslahatını savunmadaki gücünü ve kararlılığını artıracağını kaydetti.

Mudyan, göçmenlerin ve Müslümanların hakları da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin haklarını görmezden gelen AP'nin diğer ülkelere saldırmaya çalıştığını ifade etti.

Sosyalist Parti Meclis Bloğu Başkanı Abdurrahim Şehid, AP'nin kararının, "Avrupa'yı kuşatan krizlerle başa çıkma girişimi" olduğunu söyledi.

Şehid, AP'yi kendi krizlerini başkalarına ihraç etmekle suçladı.

Milli Bağımsızlar Partisi (RNI) Meclis Bloğu Başkanı Muhammed Gayyas ise söz konusu kararın, bazı entrikalara, gündemlere ve çıkarlara hizmet ettiğini kaydetti.

Avrupalı ​​parlamenterlerin kendi meclislerinin işlerine müdahale edilmemesi görüşünü savunduklarını işaret eden Gayyas, ancak başkalarının işlerine ve bağımsız bir devletin yargısına müdahale ettiklerini öne sürdü.

Gayyas, bazı AP üyelerini rüşvet almakla suçladı.

Fas'la ilgili tasarı

Fransa'nın Strazburg kentinde 19 Ocak'ta toplanan AP Genel Kurulu'nda "Brezilya, Fas ve Karabağ'daki İnsan Hakları İhlalleri" başlıklı karar tasarıları kabul edilmişti.

Fas ile ilgili karar tasarısında ise AP milletvekilleri, Fas makamlarına "medya özgürlüğüne saygı duyma ve gazetecileri taciz etmekten vazgeçme" çağrısı yaptı.

Cezaevindeki Ömer Radi, Süleyman Raysuni ve Tevfik Buaşrin gibi gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eden AP milletvekilleri, Fas'ın gazetecileri takip ettiğini öne sürdü ve AB ülkelerinin Fas'a bu tür teknolojileri satmamasını istedi.

Tasarıda ayrıca, AP'deki yolsuzluk soruşturmasında geçen Fas ile ilgili iddialar nedeniyle milletvekillerinin endişeli olduğu, Katar'a yönelik alınan kısıtlayıcı kararların Rabat'a da uygulanması gerektiği savunuldu.

Tasarıda, AB'nin ve üye ülkelerin Fas'taki gazetecilerin ve siyasi tutukluların durumunu gündeme getirmeye devam etmesi çağrısı yer aldı.