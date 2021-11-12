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Teknoloji O ülkeden Facebook'a sert suçlama
Teknoloji

O ülkeden Facebook'a sert suçlama

Küba yönetimi, Facebook'un ülkede iktidar karşıtı yürüyüş düzenlemek isteyen muhaliflere sosyal platformlarda yardım ettiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 04:10:00 -
O ülkeden Facebook'a sert suçlama

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, hükümet karşıtı grupların izin verilmemesine rağmen 15 Kasım'da yürüyüş yapmak istediklerini ifade ederek, bu kişilerin Facebook'tan sosyal ağlarda gruplar kurması için destek aldığını söyledi.

Çoğunluğu ABD topraklarında yaşadığı bilinen kişilerin bu grupları organize ettiğini belirten Rodriguez, "Facebook platformunda kurulan özel gruplar, sadece yasal bir bakış açısıyla yasa dışı faaliyetler yürütmekle kalmıyor, logaritmaları değiştiriyor, coğrafi konum mekanizmasını değiştirerek devasa mevcudiyet alanları canlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, ABD'yi de ülkede toplumsal huzursuzluk çıkarmakla suçlayarak, "ABD hükümetinin ısrarlı saldırganlığı son 6-7 ayda şiddetlenerek arttı. Ülkede istikrarsızlık koşullarının yaratılmasına ve vatandaşın huzurunun bozulmasına yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalif hareket, 15 Kasım'da yürümeye hazırlanıyor

Kübalı muhalifler, 13 Ekim'deki açıklamalarında, yürüyüş taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmediğini belirterek, 15 Kasım'da başkent Havana'da, "sakin bir şekilde yürümek istediklerini" kaydetmişti.

Muhalifler, 15 Kasım'da hükümetten artan şiddeti kınamasının, yurttaş haklarına saygı gösterilmesinin, siyasi tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra demokratik ve barışçıl çözümler talep edeceklerini dile getirmişti.

Küba'da özellikle son 2 yıldır hızla artan toplumsal hoşnutsuzluk ve ekonomik kriz, sokakları temmuz ayında hareketlendirmişti.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da temmuzda binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten daha fazla özgürlük talep etmişti. Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük" ve "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelemişti.

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