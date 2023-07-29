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Dünya O ülkeden dikkat çeken Türkiye mesajı! Hakan Fidan'ın yanında söyledi
Dünya

O ülkeden dikkat çeken Türkiye mesajı! Hakan Fidan'ın yanında söyledi

Yeniakit Publisher
2023-07-29 13:34:00 - 2023-07-29 13:43:33
O ülkeden dikkat çeken Türkiye mesajı! Hakan Fidan'ın yanında söyledi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Szijjarto, Türkiye'nin dünyada ilk 10'a gireceğini belirterek 'Ortaklık yapmasak büyük hata yapardık' dedi.

 

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dünyanın yeni bir jeopolitik ve ekonomik çağda olduğunu belirten Szijjarto, "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü her zamankinden çok daha büyük çünkü sadece Macaristan için değil bütün Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye'nin önemi çok büyüktür. Hem fiziksel hem de enerji güvenliğine bakarsak." dedi.

Ortaklık yapmasak büyük hata yapardık

Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomik gücü olmak için büyük adımlar attığını ve ülkesinin Türkiye ile beraber yürümesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz bu kadar güçlü bir ortaklık yapmasak o zaman büyük bir hata yapardık, çünkü Türkiye, kısa zaman içinde 10 en güçlü ülke arasında olacak dünyada." diye konuştu.

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin soruya Szijjarto, mevkidaşı Hakan Fidan'ın söylediklerine katıldığını belirterek, "Biz bir Hristiyan ülkeyiz. Bin yıllık Hristiyan hükumete sahip olan bir ülkeyiz ve Hristiyanlığı ciddiye alan bir ülkeyiz ve söylemek isterim ki bizim açımızdan tamamen kabul edilemez. Herhangi bir dinin kitabının ve sembollerinin aşağılanması, kutsal kitapların yakılması kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
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Szijjarto, kutsal kitapları yakmanın özgürlük olarak kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bütün kutsal simge ve sembollere karşı şiddetleri kınıyoruz. Avrupa'da hiçbir ülkede bu olamaz. Dinlere olan her türlü bir hakaret kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

 

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