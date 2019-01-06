O ülkeden boşanma davaları ile ilgili flaş karar! Kısa mesajla bitecek

Suudi Arabistan'da kocaları tarafından habersiz bir şekilde boşanan kadınlar için yeni bir düzenleme getirildi.

Riyad yönetimi, haklarında boşanma davası açılan kadınların cep telefonuna mesaj gönderecek.

Atılan adım kadın hakları için önemli bir gelişme gibi görülse de, ülkede halen medeni hukuk düzenlemeleri tartışılıyor.