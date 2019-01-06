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O ülkeden boşanma davaları ile ilgili flaş karar! Kısa mesajla bitecek

Suudi Arabistan yönetimi tarafından alınan yeni bir kararla, kocaları tarafından dava açılan kadınlar, mahkemeden cep telefonlarına gelecek mesajla bilgilendirilecek.

06 Ocak 2019 Pazar 11:10
O ülkeden boşanma davaları ile ilgili flaş karar! Kısa mesajla bitecek

Suudi Arabistan'da kocaları tarafından habersiz bir şekilde boşanan kadınlar için yeni bir düzenleme getirildi.

Riyad yönetimi, haklarında boşanma davası açılan kadınların cep telefonuna mesaj gönderecek.

Atılan adım kadın hakları için önemli bir gelişme gibi görülse de, ülkede halen medeni hukuk düzenlemeleri tartışılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:10
  1. Suudi Arabistan
  2. Boşanma davaları
  3. Medeni hukuk düzenlemeleri
  4. SMS sistemi
  5. yeni uygulama
  6. Kadınlara kısa mesaj gönderilecek

YORUM YAZ

  • AtaturkcuAtaturkcu26 dk önce
    BIZI BU KARANLIK COGRAFYADAN KURTARAN M.KEMAL VE SILAH ARAKADASLARINA BUNLERCE TESEKKUR.CALISMAYAN YORULMAYAN URETMEYEN HALKLAR ONCE COKMEYE SONRA YOKOLMAYA MAHKUMDUR

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