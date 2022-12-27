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Dünya O ülkede zorunlu askerlik süresi uzatıldı!
Dünya

O ülkede zorunlu askerlik süresi uzatıldı!

Çin’in artan askeri baskısı karşısında adada, savaş eğitimi ve sivil savunma dahil yeni önlemler alınıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:53:00 -
O ülkede zorunlu askerlik süresi uzatıldı!

Zorunlu askerlik süresince atış talimi yapılacak ve ABD ordusunun da kullandığı savaş eğitimleri verilecek.

Askerler, Stinger uçaksavar füzeleri ve tanksavar füzeleri de dahil daha güçlü silahların kullanabilmeleri için eğitilecek.

Cumhurbaşkanı Tsai Ing-Wen, "Yeterince güçlü olduğu sürece Tayvan tüm dünyada demokrasinin ve özgürlüğün sembolü olacak. Savaş alanına dönüşmeyecek" dedi.

Zorunlu askerlik süresinin uzatılmsı kararını çok zor aldıklarını vurgulayan Tsai Ing-Wen, "Barış istiyoruz ancak kendimizi savunabilmeliyiz" diye konuştu.

Tsai, mevcut askeri sistemin, özellikle adaya hemen saldırı düzenlemesi halinde, Çin'le başa çıkmak için yetersiz olduğunu söyledi.

Çin Pazar günü Tayvan çevresindeki denizlerde ve hava sahasında, büyük bir askeri tatbikata başlamıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikata 71 uçağın ve yedi savaş gemisinin dahil olduğunu, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını açıklamıştı.

Ayrıca 43 Çin savaş uçağının, Tayvan Boğazı'nın iki ülke arasında fiili sınır sayılan orta hattını geçtiği duyurulmuştu.

Çin ordusunun açıklamasında ise saldırı tatbikatının, "Tayvan ve ABD'nın provokasyonlarına yanıt amacıyla" yapıldığı belirtilmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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