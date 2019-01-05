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O ülkede termometreler 42 dereceye gösterdi

Avustralya'nın en büyük ikinci şehri Melbourne’de termometreler 42 dereceyi gördü.

05 Ocak 2019 Cumartesi 08:51
O ülkede termometreler 42 dereceye gösterdi

Avustralya’da yeni yılla birlikte hava sıcaklıklarında da ciddi artış meydana geldi. Kıtanın en büyük ikinci şehri Melbourne’de termometreler 42 dereceyi gördü. Kentin kuzey kesimlerinde ise öğle saatlerinde sıcaklık 43 derece olarak ölçüldü. 

Toplu taşımaların ücretsiz olduğu yılın en sıcak gününde helikopterle boğulma vakası ve kopek balığı taraması yapıldı. 

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 08:51
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