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Dünya O ülkede şok olay! 14 gizli mezar bulundu
Dünya

O ülkede şok olay! 14 gizli mezar bulundu

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinde 14 gizli mezar bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 10:14:00 -
O ülkede şok olay! 14 gizli mezar bulundu

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, mezarlarda çok sayıda çürümüş ve yanmış ceset kalıntılarıyla bunlara ait kemik parçalarının bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sonora'da bulunan 14 mezardaki ceset sayısının tespit edilemediğine dikkat çekilerek, her mezarda birden fazla cesedin olabileceği belirtildi.

Söz konusu mezarların, yakınlarını faili meçhul cinayetlere kurban veren kişilerin gönüllü araştırmaları sonucunda ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor.

Sonora, uyuşturucu kartellerinin yoğunlukla faaliyet gösterdiği ve karteller arası hakimiyet mücadelesine sahne olan bir eyalet olarak öne çıkıyor.

Zacatecas eyaletinde ise geçen hafta, 9'u üst geçitten sallandırılmış halde 10 ceset bulunmuştu.

Federal veriler, Meksika'da bu yılın 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.

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