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Dünya O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar
Dünya

O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Kanada kuvvetleri üssünde, savaş senaryoları için “sahte cami” inşa edildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 22:48:00 -
O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar

Münübe Yılmaz

Müslümanlar, Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Alberta eyaletindeki “sahte cami” sebebiyle ayaklandı. Edinilen bilgilere göre, Alberta'da bulunan Kanada kuvvetleri üssündeki “cami”, tesadüf eseri ortaya çıktı. Mahmoud Mourra isimli Müslüman bir avcı, güney Alberta'da avlandığı sırada minare ve hilal sembolü de olan bir “cami” ile karşılaştı. Caminin Kanada Kuvvetleri üssünde yer aldığını öğrenen Mourra, Calgary'nin yaklaşık 250 kilometre güneydoğusundaki CFB Suffield'deki bir eğitim tesisinin parçası olan yapıyla ilgili "Herhangi bir silahlı kuvvet üssünde ibadet için kullanılmayan böyle bir camiyi düşünmek son derece endişe verici. Öğrendiğimize göre, 2006 yılında inşa edilen bu yapı, yalnızca İngiliz kuvvetleri tarafından kullanılan simüle edilmiş bir köyün parçasıymış. Burada savaş senaryoları hayata geçiriliyormuş. Bu ‘cami’nin buraya konulması, ya İslam coğrafyasına ‘işgal edilecek yerler’ olarak baktıklarını gösteriyor ya da camiyi Müslümanların değil teröristlerin sembolü olarak algıladıklarını gözler önüne seriyor. Neresinden bakarsanız bakın ikisi de birbirinden felaket bir durum” ifadelerini kullandı. 

Müslümanlar endişeli

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi CEO'su Mustafa Farooq da internette dolaşan videonun, özellikle beyaz üstünlükçü unsurların ışığında, Müslüman toplumda endişeleri artırdığını söyledi.

 

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