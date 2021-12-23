O ülkede skandal çağrı! Müslümanları soykırımdan geçirelim

Münübe Yılmaz

İslam ve Müslüman düşmanlığında sınırları zorlayan Hindistan’da “Bu alçaklık nereye kadar devam edecek” dedirten bir gelişme daha yaşandı. Her gün yeni bir İslam karşıtlığının patlak verdiği ülkede, bu defa da Müslümanlara soykırım yapılması çağrısında bulunuldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, söz konusu skandal çağrı, 17-19 Aralık’ta Hindistan'ın kuzeyindeki Haridwar şehrinde çok sayıda konuşmacının katıldığı bir toplantıda yapıldı.

“Müslümanlara karşı bu savaşı daha iyi silahlara sahip olanlar kazanacak"

İktidardaki Narendra Modi hükümetiyle bağları olan aşırı sağ grupların liderlerinin iştirak ettiği üç gün süren toplantıda, Hindistan'daki azınlıklara, özellikle de nüfusu 200 milyonu bulan Müslümanlara etnik temizlik yapılması çağrısında bulunuldu. Toplantının organizatörü olan Hindutva (Hindistan'daki Hindu milliyetçiliğinin en yaygın şekli) lideri Yati Narsinghanand’ın "Ekonomik boykot işe yaramayacak. Hindu grupların kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Müslümanlara karşı bu savaşı daha iyi silahlara sahip olanlar kazanacak" ifadelerinin büyük alkış aldığı toplantıda, Hindu Mahasabha'nın (Hindu Büyük Meclisi) genel sekreteri Sadhvi Annapurna ise Müslümanların toplu olarak katledilmesi çağrısında bulundu.

“Bizden 100 kişi, onlardan 2 milyonu öldürebilir”

Annapurna, "Silahsız hiçbir şey mümkün değil. Nüfuslarını yok etmek istiyorsan öldür onları. Öldürmeye ve hapse girmeye hazır ol. 100'ümüz onlardan 20 lakh'ı (2 milyonunu) öldürmeye hazır olsak yeter” diyerek büyük bir alçaklığa imza attı. Müslümanlara soykırım uygulanması gerektiğinin dillendirildiği skandal toplantıya Başbakan Modi'nin Hindistan Halk Partisi’nden (BJP) Ashwini Upadhyay ve Udita Tyagi isimli politikacıların da katıldığı belirtildi.