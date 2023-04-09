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Dünya O ülkede sivillere yönelik katliam! 44 ölü
Dünya

O ülkede sivillere yönelik katliam! 44 ölü

Yeniakit Publisher
2023-04-09 08:19:00 -
O ülkede sivillere yönelik katliam! 44 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırı, ülkenin Sahel bölgesinde yer alan Kourakou ve Tondobi köylerinde yaşandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler Kourakou ve Tondobi köylerine saldırdı.

Saldırıda, 35 sivil hayatını kaybetti.

Sık sık saldırıların yaşandığı Burkina Faso'da, resmi verilere göre 2015'ten bu yana yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

20 milyon nüfuslu Burkina Faso'da 2 milyon kişinin güvenlik nedeniyle yerinden olduğu bildiriliyor. (İLKHA)
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