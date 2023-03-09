O ülkede silahlı saldırı: Ölüler var, onlarca kişi kaçırıldı
Nijerya'nın Kaduna ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı.
Nijerya'nın Kaduna ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Agwa bölgesine gelen kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Saldırıda, aralarında hamile kadının bulunduğu 5 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan da eyaletin Birnin Gwari bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO