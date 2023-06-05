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Dünya O ülkede silahlı saldırı: 30 ölü!
Dünya

O ülkede silahlı saldırı: 30 ölü!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 17:21:00 -
O ülkede silahlı saldırı: 30 ölü!

Nijerya'da Sokoto eyaletinde köylülere yönelik silahlı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Sokoto eyaletinde köylülere yönelik silahlı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Sokoto'nun Tangaz bölgesindeki 6 köyde meydana geldi.

Ülke medyasına göre onlarca motosikletli silahlarıyla köylere baskın düzenledi.

Baskınlarda köylülere ateş açılması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Silahlı grubun, kendilerine haraç vermeyi kabul etmedikleri için köylere saldırdıkları ifade edildi. (İLKHA)
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