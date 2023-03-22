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Dünya O ülkede seçimlere 4 milyona yakın siber saldırı
Dünya

O ülkede seçimlere 4 milyona yakın siber saldırı

Yeniakit Publisher
2023-03-22 19:47:00 - 2023-03-22 19:51:26
O ülkede seçimlere 4 milyona yakın siber saldırı

Nijerya'da 18 Mart'ta düzenlenen eyalet valiliği ve eyalet meclisi seçimlerde 3,8 milyondan fazla siber saldırı kaydedildiği açıklandı.

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami, yaptığı açıklamada, ülkede 18 Mart'ta yapılan eyalet valiliği ve eyalet meclisi seçimlerde yurt içinden ve dışından 3 milyon 834 bin 244 siber saldırının kaydedildiğini belirtti.

Pantami, valilik ve eyalet meclisi seçimleri sırasında siber tehdit aktörlerinin faaliyetlerinin, geçen ay yapılan genel seçimler sırasındakilerden çok daha düşük olduğunu söyledi.

Ülkede 25-26 Şubat'ta düzenlenen genel seçimlerde 12,9 milyondan fazla siber saldırı kaydedilmişti.

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