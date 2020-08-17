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Dünya

O ülkede seçimler koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Eylül’de yapılması planlanan genel seçimlerin koronavirüs salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:34:00 -
O ülkede seçimler koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında koronavirüs kısıtlamalarının seçim kampanyalarını etkileyeceği ve bu nedenle muhalefet partilerinin de yaptıkları çağrıları değerlendirdiklerini belirterek, seçimlerin 4 hafta ertelendiğini açıkladı.

Salgın devam etse bile 17 Ekim'deki seçimlerin yeni bir tarih değişikliğine gidilmeden yapılacağını ifade eden Ardern, "Benim görüşüm, şu anda belirlenen tarihe sadık kalırız" dedi

Seçim tarihinin değiştirilmesi konusunda bütün parti liderlerinin görüşlerini dikkate aldığını ve genel görüşün ertelemenin gerekli olduğu yönünde çıktığını aktaran Ardern, "Adaletli ve iyi yönetilen bir seçim olmasını sağlamak istiyorum" diye konuştu.

Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins, alınan kararı "Yeni tarihi kabul ediyoruz" ifadeleriyle değerlendirirdi.

Ertelemeyi memnuniyetle karşıladığını ve kısıtlamalardan dolayı birçok toplantıyı iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen ACT Partisi lideri David Seymour da "Özgür ve adil bir seçim yapabilmek için, adayların halk içinde seçmenleri dinlemesi gerekiyor ve Auckland’da yaşayanlar evlerinden çıkamazken bu mümkün değildi" şeklinde konuştu.

 

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