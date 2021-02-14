  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede seçim sinyali! Yakında parlamentoyu feshedebilir
Dünya

O ülkede seçim sinyali! Yakında parlamentoyu feshedebilir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yeni dönemin anahtarı olarak kabul ettiği anayasa referandumunun Kasım 2020'de kabul edilmesinin ardından önümüzdeki günlerde seçimlere hazırlık olarak parlamentoyu feshedebileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 20:40:00 -
O ülkede seçim sinyali! Yakında parlamentoyu feshedebilir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yeni dönemin anahtarı olarak kabul ettiği anayasa referandumunun Kasım 2020'de kabul edilmesinin ardından önümüzdeki günlerde seçimlere hazırlık olarak parlamentoyu feshedebileceği belirtildi.

Tebbun dün, Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine, Mustakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Biliyd ve Yeni Nesil Partisi Başkanı Sufyan Cilali ile bir araya gelmişti. Ancak, kabul sırasında hangi konuların görüşüldüğüne dair bilgi verilmemişti.

Bin Karine, Cumhurbaşkanı ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Tebbun'a "gelecek günlerde erken seçim ve parlamentonun birinci kanadı millet meclisini feshetme kararı alması" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Mustakbel Cephesi Başkanı Biliyd ise görüşmeyle ilgili bugün Cezayir'in Eş-Şuruk News kanalına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un erken parlamento seçimlerine hazırlık olarak "önümüzdeki günlerde meclisi feshetme kararı vereceğini" dile getirdi.

Biliyd, Tebbun'un meclisi feshetme kararını, "18 Şubat Ulusal Şehit Günü"nden önce verebileceğini kaydetti.

Cezayir'de her yıl 18 Şubat Fransa sömürgesine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenler anısına Ulusal Şehit Günü olarak anılıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni dönemin anahtarı olarak kabul ettiği anayasa referandumunun Kasım 2020'de kabul edilmesinin ardından yönetime yeni seçim sistemi ve yeni bir parlamentoyla devam etmek istediğini açıklamıştı.

Ancak, Ekim 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Tebbun, yurt dışında devam eden tedavisinin ardından aralık ayında ülkesine döner dönmez yeni seçim yasası için düğmeye basmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
Aktüel

Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine k..
Gündem

"Salla gitsin kim sorgulayacak ki" taktiği bu kez tutmadı! Yılmaz Özdil'e "ayva"yı yedirdik

Sözcü paçavrasında köşe karalayan "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil yine yalan dolu bir yazıyla gündem oldu. Dünyada en fazla ayva üreten ülkenin Tü..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları sesini yükseltti! ‘Eğer bu olursa dizi final yapar’
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları sesini yükseltti! ‘Eğer bu olursa dizi final yapar’

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranları 182.bölümün fragmanında Alparslan karakterinin durumuna ilişkin sosyal medyada yorum yağdırd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay