O ülkede sadece kahve atığından yüzde olarak güçlü, çevreci beton üretildi, sera gazı azalacak! Duyurdular

Dünyada her gün 2 milyar fincandan fazla kahve tüketiliyor. bunun sonucunda çöpe atılan kahve telvesi miktarı ise yılda 6 milyon tonu geçiyor. Küresel çapta en çok tüketilen içeceklerden olan kahve, petrolden sonra en çok ticaret payına sahipliği sebebiyle de her geçen yıl daha fazla tüketildiği için daha fazla atığa neden oluyor.

Bu soruna çözüm üretmek isteyen avustralyalı mühendisler, kullanılmış kahve telvesi ile yüzde 30 daha güçlü beton üretmeyi başardı. Kahve taneciklerini 350°c’de oksijensiz, düşük enerjili bir işlem kullanılarak biyokömüre dönüştüren mühendisler, bu çalışmayla organik atıkların yaydığı sera gazını azaltmayı hedefliyorlar.

Çalışmaya ilişkin konuşan rmıt üniversitesi öğretim üyesi ve baş yazar Dr. Rajeev Roychand, organik atıkların bertaraf edilmesinin, metan ve karbondioksit gibi büyük miktarda sera gazı yayması nedeniyle çevresel sorun yarattığını söyledi. Ortak baş yazar Dr. Shannon Kilmartin-Lynch ise dünya çapındaki inşaat endüstrilerinin atıkları değerli bir kaynağa dönüştürmede rol oynayabileceğini belirtti.

Çevreci beton ile atık miktarı azalabilir

Dünya çapında inşaat projelerinde her yıl 50 milyar ton doğal kum kullanılıyor. Organik atıkların geri dönüşümünün artırılmasına katkıda bulunma potansiyeline sahip olan beton endüstrisi ile atık depolama sahalarına giden atık miktarı büyük oranda azaltılabilir. Özellikle kahve biyokömürünün, beton yapımında kullanılan kumun bir kısmının yerini alarak, doğal kum çıkarımını azaltması ve çevreye daha az zarar vermesi mümkündür.

Konuyu değerlendiren sorumlu yazar ve araştırma ekibi lideri Profesör Jie Li, “Kaynakların sınırlı doğası ve kum madenciliğinin çevresel etkileri nedeniyle sürdürülebilir kum tedarikini sürdürmede kritik ve uzun süreli zorluklar var” dedi. Kahve atıklarını değerlendirmek için çeşitli yollardan faydalanılabilir. Kahve atığının kullanıldığı bazı alanlar ise şöyle;

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BİYOYAKIT: Kahve çekirdekleri bünyelerinde çeşitli yağlar barındırdığı için bu yağları biyoyakıta dönüştürmek mümkün.

GÜBRE: Kahve atıklarını geri dönüştürmenin yollarından bir diğeri de gübredir. Toplsnsn kahve telvesi ile toprağın böceklenmesi önlenebilir.

KAHVE KÜTÜKLERİ: Kahve atıklarından elde edilen kütükler ile ev ısıtmak da mümkün.

SERA GAZINI HAPSETME: Institute of Physics tarafından yapılan bir çalışma kapsamında kahve çekirdeklerinin potasyum hidroksit ile birlikte ısıtılması durumunda metanı hapseden bir malzemenin ortaya çıkmasını sağladığı belirlendi.

TASARIM: Kahve atıklarının kullanılabileceği alanlardan biri de tasarım. Kahve atığını geri dönüştürerek sanatsal bakış açısında kullanarak telveden kahve fincanı üretti. Çevre dostu bu kompozit fincanlar, ağaç yongası, doğal reçine ve kahve telvesinden oluşuyor ve yüzde 100 doğada ayrışabilir.

Kahve atıkları karbondioksitten 28 kat daha güçlü

Kahve atıkları karbondioksitten yaklaşık 28 kat daha güçlü olan metan gazı yayarak küresel ısınmaya da sebep oluyor. dünyanın bu iki büyük atık kaynağı aynı zamanda yeraltı su kaynaklarımızı da kirletiyor.