O ülkede ölü sayısı 1.3 milyona çıkabilir
BM, Yemen raporunda savaşın doğrudan ve dolaylı etkileriyle ölen sayısının sene sonunda 377 bine, savaşın sürmesi durumunda 1,3 milyona çıkacağını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden savaşın doğrudan ve dolaylı sebeplerinden ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının bu sene sonu itibariyle 377 bine ulaşacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Salı günü Yemen'de savaş nedeniyle yaşanan insani krize dair yayınladığı raporunda Yemen'deki savaşın durdurulması çağrısında bulundu. Raporda 30 milyon nüfuslu ülkede savaşın sürmesi durumunda savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2021 sonunda 377 bine, 2030'da ise 1,3 milyona çıkacağı belirtildi.