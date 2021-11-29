O ülkede olay! Ordu savaş olmayan cephede 'zafer' ilan etti

Etiyopya devlet televizyonu, ordunun başına geçtiğini açıklayan başbakan Abiy Ahmed'in komutasındaki güçlerin Tigraya komşu Afar bölgesindeki Şifra şehrini almaya çalışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçlerinin başarısız olduğunu açıkladı.

Açıklamada Şifra'nın halen Etiyopya ordusunun elinde olduğu vurgulanarak şehri ele geçirdiğini iddia eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi yalanlandı ve Şifra'daki gelişmeleri Etiyopya ordusu için zafer olarak nitelendirildi.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin asıl hedefi başkent Addis Ababa'ya ulaşmak olduğundan Afar yönünde değil Amhara bölgesinde ilerlemeye önem verdikleri biliniyor. Bu nedenle Afar bölgesindeki çatışmalar genellikle önemsenmiyor.

Amhara bölgesinden başkent Addis Ababa yönünde ilerleyen Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni geriletemeyen Etiyopya ordusunun, çatışmaların yoğun olmadığı Şifra ile ilgili iddiaları doğru dahi olsa bir savunma başarısını büyük bir zafer olarak sunması manidar bulunuyor.