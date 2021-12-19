O ülkede Müslüman kızlara kıyafet dayatması

Münübe Yılmaz

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Kozhikode şehrinde Müslümanlar, okullarda çocuklarına dayatılan kıyafetlere karşı protesto gösterisi gerçekleştirdi. Pinarayi Vijayan liderliğindeki Kerala hükümetini “liseli çocuklara modern kıyafet konseptini dayatmakla” suçlayan veliler, “Kızlarımız pantolon ve gömlek giymeye zorlanıyor. Böyle bir sistem hayata geçmeden önce hiç tartışma yapılmadı. Yeni kıyafet yönetmeliği, kız öğrencilerin dilediklerini giyme haklarını ihlal ediyor. Atılan bu adım, aslında Kerala eyaletinde Müslümanların çoğunlukta olduğu birçok bölgede okullarda yaygın olan burka kültürünü engellemeye yönelik bir adımdır. Çocuklarımızı açılmaya zorluyorlar” tepkisini gösterdi.

Müslümanlar geniş çaplı eylemlere hazırlanıyor

Velilerin düzenlediği mitinge Müslüman Birliği'nin gençlik kolu olan Müslüman Öğrenciler Federasyonu da dahil olmak üzere pek çok örgüt destek verdi. Müslüman örgütler, hükümetin yeni sistemi sürdürmekte ısrar etmesi halinde eyaletin diğer bölgelerinde de geniş çaplı eylemler yapacakları konusunda uyarıda bulundu.

Okul müdürü dayatmayı savundu

Kıyafet dayatmasının uygulandığı okullardan birinin müdürü olan R Indu ise kararın velilere ve diğer paydaşlara danışıldıktan sonra alındığını iddia ederek, “Bu hoş bir girişim ve kız çocuklarının özgüvenini artırmaya yardımcı olacak. Dünyanın cinsiyet eşitliğini konuştuğu bir zamanda, atılan bu tür adımlar çok önemli. Çocukları gerçekten seven insanların böyle ilerici bir projeye karşı çıkmaması lazım” herzesini yumurtladı.