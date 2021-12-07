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Dünya O ülkede Müslüman gence zorla idrar içirdiler
Dünya

O ülkede Müslüman gence zorla idrar içirdiler

İslam düşmanlığının tavan yaptığı Hindistan’da, gözaltına alınan Müslüman bir gence karakolda zorla idrar içirildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 22:53:00 -
O ülkede Müslüman gence zorla idrar içirdiler

 

Münübe Yılmaz

Hindistan'da Müslümanlara yönelik zulüm, iğrenç işkence yöntemlerine kadar vardı. Ülkenin Karnataka eyaletinin başkenti olan Bengaluru şehrinde Müslüman bir gence zorla idrar içirildiği ortaya çıktı. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Tausif Paşa isimli Müslüman bir Hindistanlı, geçtiğimiz perşembe günü saat 01.00 sıralarında komşusuyla tartıştığı için Byatarayanapura Karakolu’na götürüldü. 23 yaşındaki gence iki gün boyunca tutulduğu karakolda iki polis memuru tarafından akıl almaz işkenceler uygulandı.

Akıl almaz işkenceler…

Polislerin karnına sopayla vurduklarını, sakalını zorla kesip idrar içmeye zorladıklarını belirten Tausif Paşa, “Bana en az 30 kez kriket sopasıyla vurdular. Avret yerimi yaraladılar. Su istediğimde idrar içirdiler. Aynı zamanda sakalımı kestiler. İnancımın bir parçası olduğu için sakalımı kesmemeleri konusunda onlara yalvardım, ama bana karakolun dini bir merkez olmadığını söylediler” dedi.

İslam düşmanı polisler açığa alındı

İslam düşmanı polislerin açığa alındığı, olayla ilgili aynı zamanda bakanlık soruşturması başlatıldığı öğrenilirken, iğrenç işkencelere maruz kalan Müslüman gencin ailesi, “Tausif, Victoria Hastanesi’ne kaldırıldı. Dün de taburcu edildi. Polisler Tausif'in serbest bırakılması için bizden para istedi. Onun karakoldan çıkana kadar acımasız işkencelere maruz kaldığını kesinlikle bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

 

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