O ülkede maymun çiçeği alarmı

Güney Kore'de yerel olarak bulaşan ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 6'ya yükseldiği açıklandı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yakın zamanda yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği duyuruldu. Hastanın 3 Nisan Pazartesi günü deri döküntüsü şikayetiyle hastaneye geldiği, perşembe günü şüpheli maymun çiçeği vakası olarak değerlendirildiği ve yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısının 6’ya yükseldiği ifade edilirken, diğer 5 hastanın yurt dışı seyahati yaptığı, son hastanın ise son 3 ay içinde yurt dışına çıkmadığı ve enfekte bir kişiyle bilinen bir teması da olmadığı vurgulandı. Söz konusu hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

Güney Kore'de ilk maymun çiçeği vakası geçtiğimiz yıl 22 Haziran'da, 5. vaka ise bu yıl 13 Mart'ta tespit edilmişti.