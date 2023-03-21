O ülkede maaşlarını az bulan askerler cephe hattını terk etti

Somali'de çatışmalar devam ederken hükümet güçlerinin saflarında da yer yer anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Son olarak hükümet güçlerine bağlı çok sayıda askerin, kendilerine ödenen maaşları az bularak isyan çıkardığı ve cephe hattını terk ettiği bildirildi.

Somali Guardian'ın aktardığı habere göre olay, 20 Mart günü ülkenin güneyindeki Orta Şabel bölgesinde meydana geldi.

Orta Şabel'in Daru Nima yerleşimindeki bir askeri üste bulunan yüzlerce Somalili asker, kendilerine yapılan ödemelerin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek isyan çıkardı.

Eritre tarafından eğitilerek bölgeye gönderilen askerler, üssü terk ederek cephe hattından ayrıldı. Komutanların askerleri uzun uğraşlar sonucunda üsse dönmeye ikna edebildiği kaydedildi.

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Üsse dönen askerler kısa bir süre sonra El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab tarafından hedef alındı.

Üs saldırıya hedef oldu

Üs içerisindeki karışıklıktan faydalanan Eş Şebab unsurları, üsse bombalı araçlı saldırı düzenledi.

Bombalı aracın infilak etmesinin ardından Eş Şebab mensupları üsse girerek Mogadişu hükümeti güçleriyle çatışmaya başladı.

21 Mart sabahı gerçekleştirilen saldırıda en az 20 asker öldürülürken 10 askerin de yaralandığı bildirildi.

Bölge genelinde şiddetli çatışmaların devam ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News