O ülkede limana silahlı saldırı: Çok sayıda ölü!
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir limana düzenlenen silahlı saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir limana düzenlenen silahlı saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti.
Ekvador basınında çıkan habere göre, Esmeraldas kentinde bir limana teknelerle yanaşan maskeli kişiler silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda 8 balıkçı yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
15 saldırgan geldikleri teknelerle olay yerinden uzaklaştı.
Aynı kentte, 1 Kasım 2022'de iki polisin öldürülmesinin ardından hükümet olağanüstü hal ilan etmişti.
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Ülkede zehirli uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için acımasızca saldırılarda bulundukları biliniyor.