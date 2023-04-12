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Dünya O ülkede limana silahlı saldırı: Çok sayıda ölü!
Dünya

O ülkede limana silahlı saldırı: Çok sayıda ölü!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:31:00 -
O ülkede limana silahlı saldırı: Çok sayıda ölü!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir limana düzenlenen silahlı saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir limana düzenlenen silahlı saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Esmeraldas kentinde bir limana teknelerle yanaşan maskeli kişiler silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda 8 balıkçı yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

15 saldırgan geldikleri teknelerle olay yerinden uzaklaştı.

Aynı kentte, 1 Kasım 2022'de iki polisin öldürülmesinin ardından hükümet olağanüstü hal ilan etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkede zehirli uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için acımasızca saldırılarda bulundukları biliniyor.

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