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Dünya O ülkede LGBT'lilere hapis kararı
Dünya

O ülkede LGBT'lilere hapis kararı

Doğu Afrika ülkesi Uganda Cumhuriyeti’nde eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı meclisten geçti.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 10:14:00 -
O ülkede LGBT'lilere hapis kararı

Uganda parlamentosunda alkışlarla kabul edilen yasa tasarısı, eşcinsellere uzun hapis cezaları öngörüyor.

Meclis'ten geçen tasarı, eşcinsellerin ailelerine ve arkadaşlarına da yetkililere ihbar etme sorumluluğu veriyor.
Doğu Afrika ülkesinde eşcinsel ilişki daha önce yasaklanmıştı.

Böylece tasarı, toplum yapısını bozucu tehdit olarak değerlendirilerek eşcinselliğin yayılmasına karşı ceza öngörüyor.

Yasa Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından onaylandığı gün devreye girecek.

BENZER KARARLAR EN SON RUSYA'DA ALINMIŞTI

Tasarı ile LGBT yanlısı kurumlara maddi yardım yapmak, LGBT yanlısı her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.
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Bu kararla dünyada en son LGBT yanlılarına karşı kararlar alan Rusya'dan sonra katı tedbirler getiren son ülke Uganda oldu.

Uganda'da eşcinselliği suç kapsamına alan ilk yasa 2014'te gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, o dönem Cumhurbaşkanı'nın onayından geçen yasayı iptal etmişti. Bu iptali, o dönem Cumhurbaşkanı Museveni'nin Washington'a yapacağı ziyarete bağlayanlar da oldu.

Beyaz Saray o dönemki gelişmeler sonrası, Uganda'ya sağlanan fonların bir kısmını kesti. Ayrıca Danimarka, Norveç ve Hollanda ve İsveç'in de bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri de yardımları durdurmuştu.

Uganda nüfusunun büyük bölümü Hristiyan. Ülkede yüzde 13 civarında Müslüman nüfus da bulunuyor.

Eşcinsel ilişkiler 30 civarında Afrika ülkesinde yasaklanmış durumda.

BBCTürkçe

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