O ülkede koronavirüs nedeniyle 'ölüm belgesi' tükendi

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları hızla artınca bazı bölgelerde ölüm belgelerinin tükendiği ortaya çıktı. Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lpez-Gatell, bu hafta 1,1 milyon yeni ölüm belgesinin basılmasına karar verildiğini açıkladı.

Lpez-Gatell, Ölüm sertifikalarının bazı eyaletlerde tükenmesi nedeniyle sorunlar çıktığını belirterek, bu nedenle 15 gündür ölüm belgelerini basmak ve dağıtmak için uğraştıklarını açıkladı.

Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 629 bin 409’a, toplam can kaybı ise 67 bin 326’ya çıktı. Geçtiğmiz ay Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Meksika’yı az sayıda yapılan testler konusunda uyarmış, salgınının boyutunun Meksika'da tam anlamıyla anlaşılamadığı konusunda endişeleri olduğunu paylaşmıştı.