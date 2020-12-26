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Sağlık O ülkede koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın: Ölüler var
Sağlık

O ülkede koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın: Ölüler var

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:48:00 -
O ülkede koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın: Ölüler var

Mısır'ın resmi ajansı MENA'nın haberinde, ülkenin kuzeyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen El-Emel Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde yangın çıktığı bildirildi.

Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedilen haberde, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlerde de yangında 7 kişinin dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği, 5 kişide ise yanıklar olduğu belirtildi.

Yangın sırasında hastaların tahliye edildiği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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