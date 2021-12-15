O ülkede İslam düşmanları iyice kudurdu

İslam karşıtı eylemler tüm dünyada hızla artmaya devam ederken, en fazla eylem yapılan ülkeler arasında Fransa bulunuyor.

Fransa'nın İslam düşmanı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, Ocak ve Ekim 2021 arasında polis tarafından bin 380 din karşıtı eylem kaydedildiğini açıkladı. Hristiyan ve Yahudi karşıtı eylemlerin sayısı düşerken, İslam karşıtı yapılan eylemlerin sayısının ise arttığı gözlemlendi.

2 yılda yüzde 32 artış

İslam karşıtı hareketlerin 2019 yılından bu yana yüzde 32 arttığını duyuran Bakan Darmanin, 2019'da 129 eylem, 2021'de ise 171 eylem kaydedildiğine dikkat çekti.

Darmanin, Hristiyan karşıtı eylemlerin son 2 yılda yüzde 25 düşerek 921 eylem olarak kaydedilirken, Yahudi karşıtı eylemlerin ise yüzde 15 düştüğünü söyleyerek 2019 yılında 617, 2021 yılında ise 523 eylem düzenlendiğini belirtti.