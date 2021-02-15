O ülkede hükümet yetkililerine gizli aşılama skandalı: İstifa etti

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, hükümet yetkililerinin koronavirüse karşı gizlice aşılanmasının ortaya çıkmasının ardından dün yaptığı açıklamada istifa ettiğini bildirdi. 22 Ocak'ta aşının ilk dozunu olduğunu belirten Astete, "Yaptığım ciddi hatanın farkındayım, bu yüzden ikinci dozu yaptırmadım" diye konuştu.

​Devlet Başkanı Francisco Sagasti da Elizabeth Astete'nin istifa ettiğini doğruladı. Başkan, yerel televizyon kanalı America'ya verdiği demeçte, "Kovid-19'a karşı cephede çalışan sağlık çalışanlarının ve diğer Peruluların çabalarını hiçe sayan bu durum karşısında öfke duymalı" dedi.

Skandalın basına yansıması geçtiğimiz perşembe günü Kongre tarafından görevden alınan eski Başkan Martin Vizcarra'nın kendisine ve eşine aşı yapıldığını açıklamasıyla gerçekleşti. Çin merkezli Sinopharm aşısı olduklarını söyleyen Vizcarra'nın açıklamasının ardından bilgi saklamakla suçlanan Sağlık Bakanı Pilar Mazetti istifasını vermişti.

Soruşturma başlatıldı

Yeni Sağlık Bakanı Oscar Ugarte ise Başkan Sagasti'nin Çin aşısını gizlice yaptıran tüm yetkililerin istifasını emrettiğini söyledi. Ugarte, eylül ayında gizlice aşılanan yetkilileri belirlemek için soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya genelinde çıkardığı vaka tablosuna göre Peru'da, salgının başından itibaren Kovid-19 kaynaklı 43 bin 491 ölüm gerçekleşti. Aynı zamanda ülkede, şimdiye kadar 1.2 milyondan fazla koronavirüs vakası kaydedildiği belirtildi.